Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

9 февраля в Киеве будут действовать плановые графики отключений: в частности, свет должен быть у всех абонентов столицы с 10:00 до 15:00.

Однако "в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", - сообщила пресс-служба со ссылкой на ДТЭК.