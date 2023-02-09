В Киеве с 10 до 15 часов обещают не выключать свет, в дальнейшем действуют плановые отключения
9 февраля в столице планируют не выключать свет с 10:00 до 15:00 в случае соблюдения лимитов потребления, в дальнейшем будут действовать графики отключений
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
9 февраля в Киеве будут действовать плановые графики отключений: в частности, свет должен быть у всех абонентов столицы с 10:00 до 15:00.
Однако "в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", - сообщила пресс-служба со ссылкой на ДТЭК.
- 7 февраля стало известно , что Укрэнерго изменит графики отключений света во всех областях таким образом, что каждый регион в конкретный день будет иметь постоянный доступ к электроэнергии: это произойдет для измерения потребления энергии в областях.
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