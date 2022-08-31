В Киеве с 1 сентября заведения общепита будут работать до 22:00
Совет обороны Киева принял решение о закрытии заведений общепита в 22:00 с 1 сентября
Об этом сообщила КГГА в телеграмме .
"В Киеве с 1 сентября заведения общепита смогут работать не позже, чем до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева", - подчеркнули в администрации.
В КГГА отметили, что в 23:00 в Киеве начинается комендантский час, который необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы не вступать в конфликты с полицией, силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан.
В приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое через 60 минут будет напоминать о комендантском часе.
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