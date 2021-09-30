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В Киеве с 1 октября ограничат движение транспорта по мосту Метро

30 сентября, 2021 четверг
07:54

В Киеве из-за ремонтных работ с 1 по 4 октября ограничат движение транспорта по мосту Метро

Об этом сообщает в Facebook коммунальная корпорация "Киевавтодор".

"На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через р. Днепр поступают жалобы от водителей. Поэтому, в рамках эксплуатационного содержания сооружения, работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы", - говорится в сообщении.

Работы в направлении левого берега начнут в ночь на 2 октября.

"Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - отметили в Киевавтодоре.

Ограничение движения транспорта вводится с 21:00 пятницы, 1 октября, и будет действовать до 17:00 понедельника, 4 октября.


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Киевавтодор
Киев
Мост Метро
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