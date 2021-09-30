В Киеве с 1 октября ограничат движение транспорта по мосту Метро

Об этом сообщает в Facebook коммунальная корпорация "Киевавтодор".



"На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через р. Днепр поступают жалобы от водителей. Поэтому, в рамках эксплуатационного содержания сооружения, работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы", - говорится в сообщении.



Работы в направлении левого берега начнут в ночь на 2 октября.



"Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - отметили в Киевавтодоре.



Ограничение движения транспорта вводится с 21:00 пятницы, 1 октября, и будет действовать до 17:00 понедельника, 4 октября.