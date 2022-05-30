В Киеве с 1 июня откроют часть детсадов, - Кличко
В Киеве 1 июня откроют 34 коммунальных детских сада
Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram .
"Сначала малышей будут принимать 34 коммунальных садика в разных районах города. Это сложное решение для столицы, живущей в условиях военного положения, но необходимое. Поскольку многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем", - написал он.
По словам Кличко, основанием для принятия ребенка в садик будет справка от родителей о том, что они работают.
"Восстановят свою работу только те детсады, в которых или рядом с которыми есть укрытия. Также готовы к возобновлению работы 14 частных садов Киева", - добавил Кличко.
Список коммунальных детсадов, которые откроют 1 июня:
- Голосеевский район – 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
- Дарницкий район - 2 садика (№550, 809)
- Деснянский район - 1 сад (№758)
- Днепровский район – 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)
- Оболонский район - 3 садика (№30, 572, 704)
- Печерский район - 1 сад (№424)
- Подольский район - 3 садика (№307,486,777)
- Святошинский район - 3 садика (№33, 179, 214)
- Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, 648)
- Шевченковский район – 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810).
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