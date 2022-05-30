В Киеве с 1 июня откроют часть детсадов, - Кличко

Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram .

"Сначала малышей будут принимать 34 коммунальных садика в разных районах города. Это сложное решение для столицы, живущей в условиях военного положения, но необходимое. Поскольку многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем", - написал он.

По словам Кличко, основанием для принятия ребенка в садик будет справка от родителей о том, что они работают.

"Восстановят свою работу только те детсады, в которых или рядом с которыми есть укрытия. Также готовы к возобновлению работы 14 частных садов Киева", - добавил Кличко.

Список коммунальных детсадов, которые откроют 1 июня: