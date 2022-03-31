Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.



В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00.



"Город принял решение, что с 1 апреля в столице будет отменен запрет на торговлю алкогольными напитками. Продажу алкоголя можно будет осуществлять с 11:00 до 16:00 в магазинах и в заведениях сферы обслуживания", - рассказал Николай Поворозник.

В Черкасской области с 21 марта запрещено продавать алкоголь только с 20:00 до 8:00.

С 19 марта в Полтавской области разрешена продажа пива и слабоалкогольных напитков до 5% крепости.

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