В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя
В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя в магазинах и учреждениях сферы обслуживания
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00.
"Город принял решение, что с 1 апреля в столице будет отменен запрет на торговлю алкогольными напитками. Продажу алкоголя можно будет осуществлять с 11:00 до 16:00 в магазинах и в заведениях сферы обслуживания", - рассказал Николай Поворозник.
- В Черкасской области с 21 марта запрещено продавать алкоголь только с 20:00 до 8:00.
- С 19 марта в Полтавской области разрешена продажа пива и слабоалкогольных напитков до 5% крепости.
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