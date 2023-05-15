В Киеве рыбак вызвал выключение линии электропередачи и получил поражение током
В Киеве рыбавший в запрещенной зоне мужчина вызвал выключение линии электропередачи и получил поражение током. Его госпитализировали
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Вчера, 14 мая, была зафиксирована внештатная ситуация в Киеве - произошло отключение линии электропередачи на Троещине. Выехавшие на место ремонтные бригады обнаружили на линии пораженного током потерпевшего - мужчину 1991 года рождения, который ловил рыбу в запрещенной зоне", - рассказала в ведомстве.
"Каретой скорой помощи он направлен в медицинское учреждение. Работа линии стабилизирована", - добавили там.
В Минэнерго подчеркнули, что энергетическая система работает стабильно. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в Украине.
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