Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Вчера, 14 мая, была зафиксирована внештатная ситуация в Киеве - произошло отключение линии электропередачи на Троещине. Выехавшие на место ремонтные бригады обнаружили на линии пораженного током потерпевшего - мужчину 1991 года рождения, который ловил рыбу в запрещенной зоне", - рассказала в ведомстве.

"Каретой скорой помощи он направлен в медицинское учреждение. Работа линии стабилизирована", - добавили там.

В Минэнерго подчеркнули, что энергетическая система работает стабильно. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в Украине.