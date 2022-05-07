В Киеве российские снаряды повредили более 200 домов, 46 школ и 30 садиков

Об этом информирует на своей странице в фейсбуке городской голова Киева Виталий Кличко .

В настоящее время в столице проводятся обследования полученных разрушений от армии РФ, далее будет разрабатываться сметная документация.

"В столице обстрелами повреждены более 200 жилых домов. Потерпели разрушения также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры."

Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов.

Мы все отстроим! Киев выстоит, Украина победит!" – написал Виталий Кличко.

4 мая в Вышгородском районе Киева Госспецтранспорт начал строить временный мост. А 9 апреля в Ирпене построили временную насыпную переправу.

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