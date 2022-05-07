В Киеве российские снаряды повредили более 200 домов, 46 школ и 30 садиков
В результате обстрелов, с начала полномасштабной войны, были разрушены 46 школ, 30 садов, более 200 домов и 70 объектов инфраструктуры
Об этом информирует на своей странице в фейсбуке городской голова Киева Виталий Кличко .
В настоящее время в столице проводятся обследования полученных разрушений от армии РФ, далее будет разрабатываться сметная документация.
"В столице обстрелами повреждены более 200 жилых домов. Потерпели разрушения также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры."
Мы заканчиваем их обследовать и разрабатываем сметы, чтобы определиться с объемом работ и стоимостью восстановления поврежденного жилья и объектов.
Мы все отстроим! Киев выстоит, Украина победит!" – написал Виталий Кличко.
- 4 мая в Вышгородском районе Киева Госспецтранспорт начал строить временный мост. А 9 апреля в Ирпене построили временную насыпную переправу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное