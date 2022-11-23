В Киеве российская ракета попала в объект инфраструктуры
После обеда 23 ноября российские захватчики выпустили по территории Украины ракеты. В частности, в столице зафиксировали попадание вражеского снаряда в объект инфраструктуры
Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко в телеграме.
"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы", - пишет мэр.
Также Кличко призывает жителей столицы оставаться в укрытиях: "Воздушная тревога продолжается".
- Ночью, 23 ноября, русские войска обстреляли Вольнянск на Запорожье. Ракеты попали в родильное отделение местной больницы. Зеленский отреагировал на обстрелы.
- 23 ноября на Днепропетровщине и Полтавщине работала ПВО .
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