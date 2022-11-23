В Киеве российская ракета попала в объект инфраструктуры

Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко в телеграме.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы", - пишет мэр.

Также Кличко призывает жителей столицы оставаться в укрытиях: "Воздушная тревога продолжается".