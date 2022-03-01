В Киеве россияне попали в телебашню: пять человек погибли

Об этом сообщает Суспильне.



В районе Дорогожичей и Борщаговки и рядом с вышкой раздаются взрывы. Один из ударов был по Бабьему Яру.



В Верховной Раде отметили, что удар попал в аппаратную вещателя на телевышке.



"Временно есть проблемы с телетрансляцией. В ближайшее время будет включено резервное вещание", - говорится в сообщении.



В Суспильном сообщили, что региональные телеканалы вещателя работают в обычном режиме.



Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что под обстрел также попала территория, на которой расположен мемориальный комплекс Бабий Яр.



"Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз! Мы точно знаем к чему стремимся. Мы непременно выстоим и отстроим нашу любимую Украину", - написал он в Facebook .



Мэр города Виталий Кличко сообщил, что телебашня повреждена в результате попадания двух, по предварительной информации, ракет.



"Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне", - написал он.



Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплексах МХ-5.



"К счастью, никто из сотрудников не пострадал", – сообщил он.



В ГСЧС в комментарии Суспильному сообщили, что в результате обстрела погибли пять человек.



Также пять человек получили ранения.



"Травмированных забрала скорая, еще до приезда ГСЧС. Пожар локализован, спасатели работают", - сообщила пресс-секретарь управления Светлана Водолага.

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