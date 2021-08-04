В Киеве родители школьников могут заказать электронный ученический билет онлайн

Об этом сообщает департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.



Отмечается, что для этого родители или опекуны должны зарегистрироваться на сайте. Там они могут подать заявку на ученический е-билет и оплатить заказ. Валидированная заявка передается на производство, а получить готовый билет ученики смогут в своих школах.



"По городской целевой программе" Забота "2019-2021 до 31 декабря 2021 ученики могут продолжать пользоваться своими старыми ученическими для бесплатного проезда в городском транспорте. А потом постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы без лишних справок, заявлений и посещения админучреждения" , - говорится в сообщении.

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