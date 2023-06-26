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В Киеве римо-католики требовали от Ткаченко вернуть костел Святого Николая верующим

26 июня, 2023 понедельник
20:16
Культура

Активисты устроили акцию протеста на встрече с министром культуры Александром Ткаченко

Об этом сообщил корреспондент Эспрессо Дмитрий Дидор.

Встреча министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко с журналистами прошла в Национальном художественном музее Украины.

На встречу пришли и верующие прихода св. Николая. Они напомнили министру его невыполненное обещание вернуть костёл обществу до 1 июня 2022 года.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Верните верующим костел св. Николая", "Соблюдайте слова! Верните костел святого Николая общине" и похожие.

"Борьба за возвращение нашей святыни продолжается. Спасибо всем, что молитвой, словом и делом поддерживают наш приход в этой нелегкой борьбе, особые слова благодарности направляем к тем, кто принял участие в сегодняшнем мероприятии", - отметили впоследствии на facebook-странице Римско прихода св. Николая в Киеве.

Почему верующие требуют отдать костел святого Николая римско-католической общине

Костел Святого Николая в Киеве – римско-католический храм, расположенный на улице Большой Васильковской. Он построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Приход Святого Николая проводит в храме богослужения для верующих. Общество делит костёл с Домом органной музыки и камерной музыки Украины.

3 сентября 2021 года в костеле святого Николая по улице Большой Васильковской в Киеве произошел масштабный пожар. Основной ее причиной явилось короткое замыкание внутри деревянного органа. Огонь повредил заднюю часть здания, орган и внутреннюю отделку.

На следующий день, 4 сентября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил о сборе средств на восстановление костела. Только в сутки украинские предприниматели собрали на восстановление пострадавшего костела 18 миллионов гривен. В общей сложности средства на реставрацию предоставил 21 украинский бизнесмен. 25 ноября адвокат Маси Найем заявил, что костёл святого Николая в Киеве реставрируют до конца года. Национальное здание органной и камерной музыки назначило ООО "Укрспецреставрация" подрядчиком. 31 января 2022 г. в костеле завершили противоаварийные работы. На них потратили 21,5 млн грн. В апреле часть собранных, но не использованных средств передали на нужды ВСУ.

В ноябре 2021 года было объявлено о меморандуме религиозной общины с Минкультом. Согласно документу, храм должен был перейти общине 1 июня 2022 года. Минкульт должен был найти новое помещение для Дома органной музыки.

26 мая 2022 года Римско-католический приход св. Николая в Киеве обнародовала манифест, в котором напомнила о меморандуме. Прихожане заявили, что принимают на себя права и обязанности постоянного пользователя здания Николаевского костела с 24 февраля 2022 – начала полномасштабной войны.

"С целью защиты Костёла, сохранения памятника национального значения, требуем у компетентных представителей правительства безотлагательно обеспечить юридическое оформление передачи помещения костела в постоянное пользование религиозной общины – римско-католического прихода святого Николая г. Киева культового здания Николаевского костела, расположенного по адресу: м . Киев, ул. Большая Васильковская, 75", - говорилось в документе.

Однако ожидаемое возвращение храма общине 1 июня 2022 года не произошло. Как заявили в Минкульте – проект не успели реализовать в полной мере из-за полномасштабной войны.

"МКИП находится в поиске репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и перемещения Национального дома органной и камерной музыки. В настоящее время вопрос не урегулирован, а значит костел святого Николая не может быть передан приходу Римско-католической церкви в постоянное пользование. Несмотря на это, нет никаких препятствий для проведения богослужений прихода Святого Николая Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической Церкви", - сообщили в министерстве

31 марта 2023 года настоятель прихода св. Николая отец Павел Вышковский от имени прихода направил в Минкульт запрос о предоставлении информации о дальнейшей судьбе киевского костела св. Николая. Отец Павел отметил, что МКИП не выполнил свои обязательства по передаче костела и запланированных реставрационных работ, а также заявил, что "стало известно, что Министерство культуры и информационной политики внекулисно готовится передать костел в управление Национальному заповеднику "София Киевская".

Верующие требуют от Минкульта ответов на: реставрацию костела св. Николая в 2023 году; запланированного перемещения Национального дома органной и камерной музыки в новый Дом музыки и вероятной передачи помещения костела св. Николая организации Национальном заповеднике "София Киевская".

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