В Киеве развернут пункты обогрева и электроснабжения
В столице развернут пункты обогрева и электроснабжения на случай российских атак, городу нужна помощь центральной власти
Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Киевсовета и советник городского главы Дмитрий Белоцерковец.
"Это очень тяжелый процесс. Вы же сами понимаете, что если город останется без энергетики, то мы не сможем восстановить ее каким-либо образом. Основные направления – создание теплопунктов и пунктов электроснабжения, в которых киевляне смогут получать эти услуги хотя бы таким образом. Сейчас все разворачивается, соответствующие службы занимаются этим вопросом", – отметил он.
По словам советника Кличко, на развертывание нужно время и помощь Кабинета министров.
"Этот вопрос не только Киева, а общенациональный. Все, что нужно - наши коммунальные службы получают и мы понимаем как альтернативно обеспечивать киевлян этими необходимыми услугами. На 100% покрытия не будет - это будет ситуативно в соответствии с потребностями". - подытожил Белоцерковец.
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