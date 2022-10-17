В Киеве развернут пункты обогрева и электроснабжения

Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Киевсовета и советник городского главы Дмитрий Белоцерковец.

"Это очень тяжелый процесс. Вы же сами понимаете, что если город останется без энергетики, то мы не сможем восстановить ее каким-либо образом. Основные направления – создание теплопунктов и пунктов электроснабжения, в которых киевляне смогут получать эти услуги хотя бы таким образом. Сейчас все разворачивается, соответствующие службы занимаются этим вопросом", – отметил он.

По словам советника Кличко, на развертывание нужно время и помощь Кабинета министров.

"Этот вопрос не только Киева, а общенациональный. Все, что нужно - наши коммунальные службы получают и мы понимаем как альтернативно обеспечивать киевлян этими необходимыми услугами. На 100% покрытия не будет - это будет ситуативно в соответствии с потребностями". - подытожил Белоцерковец.