В Киеве разоблачили злоумышленников, которые планировали доставить в Украину миллион фальшивых долларов
Правоохранители задержали в столице злоумышленников, которые планировали доставить в Украину около миллиона фальшивых долларов. В спецоперации принимали участие 100 силовиков
Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции.
Злоумышленники планировали доставить в Украину 1 млн фальшивых долларов. Наладили противоправную деятельность группа, созданная на этнической основе. В группу входило 10 человек.
Фигуранты специализировались на доставке и сбыте фальшивых долларов США, которые переправляли в Украину через АР Крым из Турции. Злоумышленники - группа выходцев из стран Закавказья и Азии.
По данным следствия, для сбыта фальшивых денег группировки создало канал в одном из мессенджеров. Там ее участники принимали заказы и вели переписку с "покупателями".
Подделки доставлялись заказчикам через почтовые отделения или при личной встрече. Стоимость фальшивок варьировалась от 50 до 60% от номинала и зависела от заказанной партии.
Злоумышленников задержали во время передачи клиентам фальшивых $ 10 тыс. К проведению спецоперации были привлечены более 100 правоохранителей. Силовую поддержку обеспечивали бойцы подразделений КОРД и ТОР.
В рамках уголовного производства было проведено 14 обысков.
Они прошли в Киеве, Харькове, Мариуполе и Кривом Роге. У фигурантов изъято фальшивых более $ 30 тыс., средства связи и автотранспорт. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
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