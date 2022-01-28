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В Киеве разоблачили завербованного агента "ДНР"

28 января, 2022 пятница
11:50
Криминал СБУ

Правоохранители разоблачили гражданина Украины, завербованного во время поездки к родственникам в ОРДЛО "спецслужба ДНР", который собирал данные об украинских силовиках

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, гражданин Украины во время очередного посещения родственников на временно оккупированной территории был завербован подконтрольным спецслужбам РФ так называемым "министерством государственной безопасности ДНР". Он добровольно согласился содействовать деятельности террористической организации ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечено, что задержанный собирал информацию о военнослужащих правоохранительных органов Украины, в том числе и СБУ, а затем передавал сведения кураторам во время личных встреч на территории оккупированного Донбасса или через технические каналы связи.

Как известно, завербованного агента разоблачили в Киеве. Ему избрали меру пресечения - содержание под стражей без определения залога.

Фигуранту сообщено о подозрении в организационном и ином содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

  • Напомним, что в Донецкой области задержали наемника "ЛДНР", который бежал от "издевательств" главарей с РФ.
  • Кроме того, в Госдуму РФ внесли проект обращения о признании ЛДНР.

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Новости
СБУ
завербовали
Офис генерального прокурора
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