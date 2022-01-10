В Киеве разоблачили схему фейковой вакцинации

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



"Установлено, что в указанную группу лиц входили врачи и работники одной из больниц Киева, организовавшие противоправную схему незаконной выдачи международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 за денежное вознаграждение в размере от 4 до 6 тыс. грн", - говорится в сообщении.



Как известно, один из участников группы осуществлял поиск потенциальных клиентов и принимал от них заказы, после чего передавал данные о заказчиках медицинским работникам.



"В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан другой участник группы вносил в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия", - сообщили в прокуратуре.



В настоящее время продолжаются обыски в одной из столичных больниц и по месту жительства фигурантов. Во время обысков изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также денежные средства на общую сумму более 1,8 млн грн.



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