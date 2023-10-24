В Киеве разоблачили нарколабораторию, которая ежемесячно зарабатывала 5 млн грн
В Киеве задержали двух владельцев нарколаборатории, которая ежемесячно зарабатывала 5 млн грн – правоохранители изъяли товар на сумму 3 млн грн
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко .
"На фото – изъяты психотропы и прекурсоры стоимостью 3 миллиона гривен. А еще – двое задержанных лиц, организовавших нарколабораторию в Киеве. Ежемесячный заработок дельцов достигал 5 миллионов гривен", - говорится в заявлении.
Он рассказал, что задержанные специализировались на оптовом производстве и продаже психотропных веществ: амфетамина, солей. Клименко также поделился, что когда полиция Киева пришла с обысками, фигуранты подожгли свой дом.
"Думали, что уничтожат доказательства. Но выгорело дотла все, кроме оборудования и психотропов. Теперь эти "гении" будут отвечать еще и за умышленный поджог имущества", - подытожил министр.
- Во Львове разоблачили наркоторговцев в колонии, которые зарабатывали до 1,5 млн грн ежемесячно. Правоохранители сообщили о подозрении 11 лицам, 7 из которых – члены двух организованных групп. Им инкриминируют незаконное приобретение, перевозку, хранение и сбыт наркотиков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное