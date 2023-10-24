В Киеве разоблачили нарколабораторию, которая ежемесячно зарабатывала 5 млн грн

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко .

"На фото – изъяты психотропы и прекурсоры стоимостью 3 миллиона гривен. А еще – двое задержанных лиц, организовавших нарколабораторию в Киеве. Ежемесячный заработок дельцов достигал 5 миллионов гривен", - говорится в заявлении.

Он рассказал, что задержанные специализировались на оптовом производстве и продаже психотропных веществ: амфетамина, солей. Клименко также поделился, что когда полиция Киева пришла с обысками, фигуранты подожгли свой дом.

"Думали, что уничтожат доказательства. Но выгорело дотла все, кроме оборудования и психотропов. Теперь эти "гении" будут отвечать еще и за умышленный поджог имущества", - подытожил министр.