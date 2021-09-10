В Киеве разоблачили мошенническую схему: подделывали результаты ПЦР-тестов и COVID-справки
Правоохранители разоблачили в Киеве лиц, которые массово подделывали результаты ПЦР-тестов и медицинские карты о вакцинации
Об этом передает ОГПУ .
"При процессуальном руководстве прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева разоблачена и ликвидирована схема изготовления и массового распространения фальшивых результатов ПЦР-тестов, а также медицинских карточек о вакцинации лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, гражданин в сговоре с представителями туристических фирм наладил схему подделки и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов на коронавирус с отрицательным показателем, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карточек о вакцинации.
Так, фирма предлагала клиентам "как дополнительную услугу" при оформлении документов для выезда за границу уже готовые ПЦР-тесты от якобы украинских лабораторий.
Кроме этого они также изготавливали фальшивые медицинские карты о проведении вакцинации от коронавируса.
Известно, что поддельные справки изготавливались в течение суток после поступления заказа. Их стоимость составляла от 450 до 850 грн "в зависимости от уровня".
В частности, с QR-кодом и бланками определенных учреждений стоили дороже.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и месту изготовления подделок, во время которых изъяли:
- фальшивые справки о результатах ПЦР-тестов,
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности,
- готовые бланки и шаблоны для изготовления фальсифицированных справок и медицинских карточек,
- 16 банковских карточек,
- незарегистрированный газовый пистолет.
Количество фейковых справок, которые мошенники продали за май - сентябрь 2021 года составляло 30-50 штук в день, а количество лиц, воспользовавшихся их "услугами" - более 3500.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении участникам схемы.
Продолжаются следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к преступлению, а также лица, которые воспользовались такими "услугами".
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