Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, предприятие занималось сбытом российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспорта. Готовую продукцию получали от "бизнес-партнеров" из РФ. В ходе обыска сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн российских смазочных масел. Стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.

По данным Службы безопасности, весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с утратой права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности организаторов и участников подрывной деятельности против нашего государства", - добавляют в СБУ.

4 августа мы писали, что СБУ установила причастных к вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более $200 млн из временно оккупированных Херсона и Запорожья.

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