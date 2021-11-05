В Киеве разоблачили группу медиков, продающих фейковые негативные тесты на COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении шести лицам, четверо из которых являются работниками медицинской лаборатории, по факту изготовления и сбыта гражданам поддельных справок о негативном тесте на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований (ч. 3 ст. 28 ч. 3) ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Группа лиц, среди которых врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения, занималась продажей фейковых справок с декабря 2020-го по март 2021 года. Следствие установило, что мошенники продали не менее 19 поддельных документов.

Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 грн.

Сейчас членам группировки избирают меры пресечения.

Как сообщалось ранее, в Киеве пятерым лицам сообщили о подозрении за подделку COVID-сертификатов.