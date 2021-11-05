В Киеве разоблачили группу медиков, продающих фейковые негативные тесты на COVID-19
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении группе медиков, продававших фейковые тесты на COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении шести лицам, четверо из которых являются работниками медицинской лаборатории, по факту изготовления и сбыта гражданам поддельных справок о негативном тесте на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований (ч. 3 ст. 28 ч. 3) ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Группа лиц, среди которых врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения, занималась продажей фейковых справок с декабря 2020-го по март 2021 года. Следствие установило, что мошенники продали не менее 19 поддельных документов.
Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 грн.
Сейчас членам группировки избирают меры пресечения.
- Как сообщалось ранее, в Киеве пятерым лицам сообщили о подозрении за подделку COVID-сертификатов.
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