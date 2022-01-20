В Киеве разоблачили фотографа с сообщницей, подделывавших COVID-сертификаты и дипломы

Об этом сообщает Полиция Киевской области в Facebook.



Следствие установило, что злоумышленники размещали в интернете объявления и распространяли рекламные листовки об изготовлении дипломов, аттестатов, сертификатов о вакцинации и других документов.



Заказ справок, в том числе о разовой вакцинации, и международных COVID-сертификатов осуществлялся через мессенджер. Стоимость одного такого "сертификата" стартовала от $100.



Фигуранты производили подделки в Киеве и отправляли их службой доставки по всей территории Украины.



Данные фейковых документов не вносились ни в одну из электронных баз Минцифры.



Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов и изъяли принтеры, бланки дипломов, аттестатов и сертификатов и другие документы, подтверждающие причастность злоумышленников к этой "схеме".



Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит заключение сроком 3 от 8 лет.

Напомним, 10 января правоохранители в Киеве разоблачили группу лиц, подделывавших свидетельства о вакцинации от COVID-19 за денежное вознаграждение.

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