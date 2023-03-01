Об этом сообщили в ГУНП Киева.

Ювенальные полицейские Дарницкого управления полиции, аналитики и оперативники установили, что на днях в районе столицы возле одного из торговых центров планировалась встреча участников движения "Редан" и их оппонентов.

Правоохранители установили организаторов встречи, провели с подростками и родителями профилактические беседы. Каналы, где распространялась информация о движении, были заблокированы.

"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, пришедшей в Украину из России, и 14-летний парень - администратор другой группы в телеграм-канале, призывавший сверстников к конфликтной встрече", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.