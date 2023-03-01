В Киеве разоблачили двух администраторов телеграм-каналов ЧВК "Редан"
В столичном районе Дарница планировалось собрание молодежного движения "Редан", правоохранители предотвратили "акцию" и разоблачили двух несовершеннолетних координаторов
Об этом сообщили в ГУНП Киева.
Ювенальные полицейские Дарницкого управления полиции, аналитики и оперативники установили, что на днях в районе столицы возле одного из торговых центров планировалась встреча участников движения "Редан" и их оппонентов.
Правоохранители установили организаторов встречи, провели с подростками и родителями профилактические беседы. Каналы, где распространялась информация о движении, были заблокированы.
"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, пришедшей в Украину из России, и 14-летний парень - администратор другой группы в телеграм-канале, призывавший сверстников к конфликтной встрече", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.
- В последние дни по городам Украины распространяется информация о так называемом молодежном движении ЧВК "Редан" , которое впервые зафиксировали на территории РФ – подростки собираются большими группами в общественных местах и устраивают драки.
- Ярослав Шанько ранее отметил, что спецслужбы РФ спровоцировав стычки подростков в Москве, начали использовать такую модель провокации и беспорядков на территории Украины.
- По состоянию на утро 1 марта полиция сообщила о по меньшей мере 41 собрании молодежи в рамках движения ЧВК "Редан", имеющего российское происхождение. Правоохранители предотвратили столкновения.
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