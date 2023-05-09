В Киеве разоблачен администратор телеграм-канала пророссийской пропагандистки Монтян
СБУ разоблачила в Киеве соратника коллаборантки Татьяны Монтян, администрировавшего ее прокремлевский телеграм-канал, где оправдывают вооруженную агрессию России
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы, лично знакомый с Татьяной Монтян еще с 2014 года. Он даже баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от ее политсилы.
Находясь в РФ, Монтян дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины своего соратника.
"После начала полномасштабного вторжения он активно помогал коллаборантке раскручивать ее пророссийский телеграм-канал, насчитывающий почти полмиллиона подписчиков. Установлено, что злоумышленник модерировал дискуссии в комментариях и блокировал пользователей среди украинских патриотов", - пишет пресс-служба.
Кроме того, злоумышленник фильтровал сообщения, не соответствующие кремлевским нарративам или не поддерживающие деятельность Монтян. Фигурант распространял деструктивные материалы на своих страницах в соцсетях, где отрицал причастность России к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте.
В ходе обысков по месту жительства обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.
Администратору сообщили о подозрении за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине, глорификацию ее участников.
- 10 февраля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Татьяне Монтян, российской пропагандистке, активно распространяющей кремлевскую дезинформацию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное