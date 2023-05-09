Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы, лично знакомый с Татьяной Монтян еще с 2014 года. Он даже баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от ее политсилы.

Находясь в РФ, Монтян дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины своего соратника.

"После начала полномасштабного вторжения он активно помогал коллаборантке раскручивать ее пророссийский телеграм-канал, насчитывающий почти полмиллиона подписчиков. Установлено, что злоумышленник модерировал дискуссии в комментариях и блокировал пользователей среди украинских патриотов", - пишет пресс-служба.

Кроме того, злоумышленник фильтровал сообщения, не соответствующие кремлевским нарративам или не поддерживающие деятельность Монтян. Фигурант распространял деструктивные материалы на своих страницах в соцсетях, где отрицал причастность России к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте.

В ходе обысков по месту жительства обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Администратору сообщили о подозрении за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине, глорификацию ее участников.