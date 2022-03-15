В Киеве раздаются взрывы, повреждена многоэтажка

Сообщается, что громкие взрывы прогремели в 4 утра, а впоследствии – через час позже, передает "Эспрессо.TV".

Местные жители сообщили, что повреждена многоэтажка в западной части города, в доме возник пожар, у соседних – выбило стекла. Также сообщают о взрывах на Левом берегу и центральной части столицы.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 3:45, отбой раздался в 6:06.

Напомним, вчера над Киевом украинская ПВО сбила вражескую ракету , обломки которой упали на дорогу в районе Куреневки. Есть пострадавшие

При обстреле российских оккупантов повреждены жилые дома на Оболони , есть пострадавшие.

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