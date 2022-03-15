В Киеве раздаются взрывы, повреждена многоэтажка
Очевидцы сообщают о ряде взрывов в столице Украины, работает воздушная тревога.
Сообщается, что громкие взрывы прогремели в 4 утра, а впоследствии – через час позже, передает "Эспрессо.TV".
Местные жители сообщили, что повреждена многоэтажка в западной части города, в доме возник пожар, у соседних – выбило стекла. Также сообщают о взрывах на Левом берегу и центральной части столицы.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 3:45, отбой раздался в 6:06.
- Напомним, вчера над Киевом украинская ПВО сбила вражескую ракету , обломки которой упали на дорогу в районе Куреневки. Есть пострадавшие
- При обстреле российских оккупантов повреждены жилые дома на Оболони , есть пострадавшие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.05
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное