Об этом сообщают жители Киева.

Звуки нескольких взрывов жители столицы услышали около 20:15.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – отметили в КМВА в 20:17.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 20:00. В Киевской области – в 19:42. Отбой тревоги в Киеве и области был объявлен в 20:33.