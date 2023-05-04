Над Киевом ПВО сбила беспилотник, в городе возник пожар
Вечером 4 мая в столице Украины прогремели несколько взрывов
Об этом сообщают жители Киева.
Звуки нескольких взрывов жители столицы услышали около 20:15.
Впоследствии в Киевской городской военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны.
"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – отметили в КМВА в 20:17.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 20:00. В Киевской области – в 19:42. Отбой тревоги в Киеве и области был объявлен в 20:33.
- В ночь на 4 мая в Запорожье, Киеве и Одессе раздались взрывы. Украинским силам удалось сбить 18 из 24 Shahed-136/131. В Одессе 3 дрона атаковали общежития, возник пожар. В Киеве и области повреждены автомобили, дорожное покрытие и нежилые сооружения
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