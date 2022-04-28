В Киеве раздались взрывы
В Шевченковском районе города Киева прогремели два мощных взрыва
Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.
По предварительным данным, вечером 28 апреля русские войска обстреляли центр столицы. Сообщают о двух попаданиях в Шевченковском районе.
Спасательные службы на месте.
Информация о пострадавших уточняется.
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