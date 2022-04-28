В Киеве раздались взрывы

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.



По предварительным данным, вечером 28 апреля русские войска обстреляли центр столицы. Сообщают о двух попаданиях в Шевченковском районе.

Спасательные службы на месте.

Информация о пострадавших уточняется.