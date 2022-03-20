В Киеве раздались взрывы

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



О количестве пострадавших по состоянию на 23:30 – не сообщается.



"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", - написал Кличко.