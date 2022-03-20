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В Киеве раздались взрывы

20 мартa, 2022 воскресенье
23:29
война с Россией

В Подольском районе Киева прогремели несколько взрывов

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

О количестве пострадавших по состоянию на 23:30 – не сообщается.

"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", - написал Кличко.

Виталий Кличко
русская агрессия
война
Подольский район
Киев
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