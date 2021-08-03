В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, - КГГА
В Киеве в течение 30-й недели 2021 года зарегистрировано 4861 больных гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19, рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составляет 5,1%
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 78,1%. Сейчас показатель заболеваемости - 164,1. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей за счет взрослого и детского населения. Согласно статистике заболели 2634 детей (рост на 8,3%), взрослых - 2227 человек (рост на 1,1%).
Уточняется, что в структуре заболеваемости дети составляют 54,2% (на предыдущей неделе - 52,5%). Из них 35,6% - дети школьного возраста.
"В медицинские учреждения за 30-ю неделю госпитализированы 286 человек, среди них 121 ребенок", - пишут в КГГА.
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