В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Отмечается, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 78,1%. Сейчас показатель заболеваемости - 164,1. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей за счет взрослого и детского населения. Согласно статистике заболели 2634 детей (рост на 8,3%), взрослых - 2227 человек (рост на 1,1%).



Уточняется, что в структуре заболеваемости дети составляют 54,2% (на предыдущей неделе - 52,5%). Из них 35,6% - дети школьного возраста.



"В медицинские учреждения за 30-ю неделю госпитализированы 286 человек, среди них 121 ребенок", - пишут в КГГА.

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