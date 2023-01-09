В Киеве растет уровень энергопотребления и количество аварий, - YASNO

Об этом генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил в facebook .

"Собственно все происходит так, как мы и говорили: снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий. В Киеве имели аварийные ограничения и незначительно вышли за график в некоторых районах", - отметил он.

В частности, Коваленко также подчеркнул, что генерация электроэнергии и сами сети сейчас не в том состоянии, чтобы работать без ограничений. Так, сегодня в Украине сохраняется существенный дефицит генерации.

Также по словам гендиректора YASNO, каждая область получает значительные ограничения, экономят все, и в эти выходные многие графики были более жесткими.

"Многие вопросы: как случилось так, что на Новый год свет было, а сейчас снова отключение. То, что на Новый год мы не имели отключений - это результат усилий энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии", - отметил Коваленко.

Кроме того, по его словам, тогда был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, чтобы больше электроэнергии пошло на население. Сейчас необходимо держать баланс между населением и бизнесом, поскольку без работы последнего остановится экономика.

Кроме того, способствовали погодные условия: 1-2 января на улице было 11 градусов тепла, тогда как на сегодняшний день температура воздуха снизилась до семи градусов мороза. "Мы знаем, что каждые -5° это +200 МВт, а значит, сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения", - пояснил гендиректор YASNO.

Он также подчеркнул, что ремонтные работы все еще продолжаются, не прекращались они во время празднований. В частности, по состоянию на сегодняшний день на капитальном ремонте находится один блок на Ровенской АЭС. К текущим ремонтам прилагаются также аварийные.

"Я понимаю, что без света тяжело, особенно, когда на Новый год оно было несколько суток напролет. Но сейчас мы должны экономить", - добавил Коваленко.

Напомним, 6 января генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в эти выходные на отключение света повлияют погодные условия.

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