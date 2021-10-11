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В Киеве Range Rover сбил мужчину на электросамокате

11 октября, 2021 понедельник
12:51
Криминал

В Киеве водитель Range Rover сбила мужчину на электросамокате возле станции метро "Площадь Льва Толстого"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительной информации, водитель Range Rover наехала на мужчину, который двигался по дороге на электросамокате.

На месте происшествия работают медики, решается вопрос о госпитализации.

Полиция выехала на место ДТП.

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Вартові.Еспресо
Киев
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