В Киеве Range Rover сбил мужчину на электросамокате

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



По предварительной информации, водитель Range Rover наехала на мужчину, который двигался по дороге на электросамокате.



На месте происшествия работают медики, решается вопрос о госпитализации.



Полиция выехала на место ДТП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb