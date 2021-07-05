В Киеве работу троллейбусов, автобусов и метро продлят на час из-за проведения фестиваля Atlas Weekend
В столице изменили график работы наземного пассажирского транспорта и метро в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend
Об этом передает пресс служба КГГА.
"На время проведения фестиваля Atlas Weekend для обеспечения перевозки пассажиров работа общественного транспорта будет продлена. В ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час. Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будет организовано после прохождения последних пар поездов", - говорится в сообщении.
Также в дни проведения фестиваля с 5 по 10 июля возможно закрытие входа для пассажиров на станции метрополитена "Выставочный центр".
Как отмечается, на весь период проведения фестиваля - 6, 7, 8 и 9 июля - на 1час будет продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.
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