В Киеве работают 33 пункта приема новогодних елок: адреса

Об этом сообщает "Киевзеленстрой".



Пункты будут принимать хвойные деревья до 31 января (с 07:00 до 21:00) во всех районах Киева.



Сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:

Голосеевский район – проспект Голосеевский, 87-Г; парк "Покол", Столичное шоссе (возле производственного участка КП УЗН);

Дарницкий район – ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН); фитнес-парк "Озеро Лебедино" (возле уборной);

Деснянский район – ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН); парк "Молодежный"; парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзак;

Днепровский район – просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН); парк у озера Тельбин (возле общественной туалета); парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета); парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", у контейнеров);

Оболонский район – просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН); парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома № 2-Д на ул. Героев Сталинграда); парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча);

Печерский район – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН);

Подольский район – ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН); ул. Дмитриевская, 16; просп. Правды, 72–76;

Соломенский район – ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН); сквер по ул. Мартиросяна; парк у кинотеатра "Тампере"; парк "Юность"; парк "Орленок";

Святошинский район – ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН); парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г;

Шевченковский район – пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН); парк "Сырецкий" (возле домика садовника); парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А);

Пункты Дарницкого ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км; просп. Броварской, 2-А; ул. Радистов, 1-В; Никольское лесничество, квартал №35; Броварское лесничество, квартал №72.

Напомним, во Львове рассказали , как правильно утилизировать елку.

Елки необходимо приносить на утилизацию без украшений.