В Киеве работают 33 пункта приема новогодних елок: адреса
В столице Украины заработали 33 пункта утилизации новогодних елок
Об этом сообщает "Киевзеленстрой".
Пункты будут принимать хвойные деревья до 31 января (с 07:00 до 21:00) во всех районах Киева.
Сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:
- Голосеевский район – проспект Голосеевский, 87-Г; парк "Покол", Столичное шоссе (возле производственного участка КП УЗН);
- Дарницкий район – ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН); фитнес-парк "Озеро Лебедино" (возле уборной);
- Деснянский район – ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН); парк "Молодежный"; парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзак;
- Днепровский район – просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН); парк у озера Тельбин (возле общественной туалета); парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета); парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", у контейнеров);
- Оболонский район – просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН); парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома № 2-Д на ул. Героев Сталинграда); парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча);
- Печерский район – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН);
- Подольский район – ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН); ул. Дмитриевская, 16; просп. Правды, 72–76;
- Соломенский район – ул. Новополева, 95 (производственная база КП УЗН); сквер по ул. Мартиросяна; парк у кинотеатра "Тампере"; парк "Юность"; парк "Орленок";
- Святошинский район – ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН); парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г;
- Шевченковский район – пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН); парк "Сырецкий" (возле домика садовника); парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А);
- Пункты Дарницкого ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км; просп. Броварской, 2-А; ул. Радистов, 1-В; Никольское лесничество, квартал №35; Броварское лесничество, квартал №72.
- Напомним, во Львове рассказали , как правильно утилизировать елку.
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