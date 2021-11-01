В Киеве пяти людям сообщили о подозрении за подделку COVID-сертификатов

Об этом сообщает Национальная полиция.

"К сотрудникам Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории аэропорта "Жуляны" у пяти человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки, а именно – при сканировании QR-кода информация о вакцинировании граждан не отображалась", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что справки, которые предъявили пограничникам нарушители, на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались.

Как отмечается, злоумышленники предоставили поддельные сертификаты о вакцинации, хотя на самом деле не вакцинированы. Таким образом они преследовали цель избежать обязательной самоизоляции, вернувшись домой из путешествия. Фигуранты – ранее не судимые жители столицы и Киевщины, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

В настоящее время нарушителям доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.





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