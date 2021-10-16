В Киеве пьяный водитель фуры сбил историка Александра Зинченко. Еще один пешеход не выжил

Один из них - 25-летний Александр Шибитский скончался в больнице, второй - украинский историк, кинодокументалист и сценарист "Общественного" Александр Зинченко получил телесные повреждения, но выжил, сообщает Еспресо.TV .



Подробности приведены на Фейсбуке патрульной полиции Киева и самого Зинченко .



Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя 1974 года. Наезд на пешеходов было совершено им в на проспекте Степана Бандеры, что в Оболонском районе столицы. Полицейские задержали его уже на Столичном шоссе.















Виновнику трагедии грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет.



"Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я отделался рассечением и легким сотрясением мозга", - написал в свою очередь Зинченко.



Следует отметить, что, после того как их обоих сбила фура, Зинченко пытался собственным ремнем наложить жгут на ногу Шибитского.





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