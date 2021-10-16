В Киеве пьяный водитель фуры сбил историка Александра Зинченко. Еще один пешеход не выжил
Вечером 15 октября 2021 года нетрезвый водитель грузовика MAN сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух мужчин
Один из них - 25-летний Александр Шибитский скончался в больнице, второй - украинский историк, кинодокументалист и сценарист "Общественного" Александр Зинченко получил телесные повреждения, но выжил, сообщает Еспресо.TV .
Подробности приведены на Фейсбуке патрульной полиции Киева и самого Зинченко .
Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в организме водителя 1974 года. Наезд на пешеходов было совершено им в на проспекте Степана Бандеры, что в Оболонском районе столицы. Полицейские задержали его уже на Столичном шоссе.
Виновнику трагедии грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет.
"Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я отделался рассечением и легким сотрясением мозга", - написал в свою очередь Зинченко.
Следует отметить, что, после того как их обоих сбила фура, Зинченко пытался собственным ремнем наложить жгут на ногу Шибитского.
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