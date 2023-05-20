В Киеве прогремели серия взрывы, работает ПВО: обнаружены остатки ракет, загорелась многоэтажка
На Киевщине угроза атаки дронов из России, слышны взрывы, работает ПВО, власти призывают оставаться в укрытиях
Об этом сообщили в Киевской ОВО.
"Киевская область! Угроза атаки дронов! Работают силы ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях", - написали в КОВА.
Также в администрации отметили, что нужно соблюдать информационную тишину – не фотографировать и не снимать работу наших защитников!
"Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою!", - добавил начальник КМВА Сергей Попко.
По словам корреспондентов Эспрессо, в Киеве прогремели несколько громких взрывов.
В КМВА сообщили , что по предварительной информации в результате падения обломков возник пожар крыши 10-этажного здания в Днепровском районе города.
Мэр Киева Виталий Кличко также пишет о возгорании в результате падения обломков в Днепровском районе.
Впоследствии начальник КМВА Сергей Попко рассказал , что зафиксировано падение обломков на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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