Об этом сообщили в Киевской ОВО.

"Киевская область! Угроза атаки дронов! Работают силы ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях", - написали в КОВА.

Также в администрации отметили, что нужно соблюдать информационную тишину – не фотографировать и не снимать работу наших защитников!

"Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою!", - добавил начальник КМВА Сергей Попко.

По словам корреспондентов Эспрессо, в Киеве прогремели несколько громких взрывов.

В КМВА сообщили , что по предварительной информации в результате падения обломков возник пожар крыши 10-этажного здания в Днепровском районе города.

Мэр Киева Виталий Кличко также пишет о возгорании в результате падения обломков в Днепровском районе.

Впоследствии начальник КМВА Сергей Попко рассказал , что зафиксировано падение обломков на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.