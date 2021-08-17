В Киеве проводят обыски по делу о завышении стоимости ремонта дворовых проездов
В Киеве проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения средств, выделенных на капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе столицы
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По материалам следствия, чиновники Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации заключили соответствующие договора с предприятием.
"После окончания работ были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации перечислило средства предприятию. При этом руководитель подрядной организации в эти акты внес сведения с завышением объемов и стоимости выполненных работ ", - говорится в сообщении.
Согласно заключению эксперта, сумма нанесенного местному бюджету ущерба составляет почти 1,3 млн грн. На основании постановлений суд 17 августа по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления, происходят обыски.
"По результатам проведения следственных действий будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, которое является заказчиком указанных работ", - отмечают в прокуратуре.
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