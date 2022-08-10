В Киеве проводят экспертизу 16 тел защитников Мариуполя
10 августа тела 16 погибших военных, защищавших Мариуполь, привезли на экспертизу
Об этом информирует в фейсбуке Патронатная служба Азова "Ангелы Азова" .
"В Киев прибыли еще 16 тел погибших защитников, защищавших Мариуполь. Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел", - говорится в сообщении.
По результатам экспертизы будут сообщать семье погибших героев Украины.
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