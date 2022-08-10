Об этом информирует в фейсбуке Патронатная служба Азова "Ангелы Азова" .

"В Киев прибыли еще 16 тел погибших защитников, защищавших Мариуполь. Патронатная служба вместе с полицией Киева, работниками морга и судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел", - говорится в сообщении.



По результатам экспертизы будут сообщать семье погибших героев Украины.

9 августа обменяли 17 украинских павших защитников.

19 июля обменяли погибших между Украиной и Россией – останки еще 45 украинских защитников вернулись домой.

12 июля в ходе очередного обмена погибшими между Украиной и Россией удалось вернуть еще 30 погибших украинских защитников.

США и Россия планируют обмен российского торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Гринер и "шпиона" Пола Вилана.

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