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В Киеве проверят все укрытия из-за массовых жалоб граждан относительно закрытых во время тревог убежищ

17 мая, 2023 среда
11:41
Общество

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в столице состоятся проверки всех укрытий из-за массовых жалоб граждан относительно закрытых во время тревог убежищ

Об этом пишет КМВА .

Отмечается, что многие жалобы касались именно последней ракетной атаки, такие случаи были зафиксированы почти во всех районах столицы. По его словам, в ходе проверок коммунальщики должны обеспечить свободный доступ к укрытиям.

"Закрывание убежища во время войны, во время таких массированных воздушных атак - это преступление. Поэтому сегодня на заседании Совета обороны Киева я, как начальник КМВА, акцентировал особое внимание на решении этого вопроса. Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем главам РГА. В сжатые сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты", - говорится в сообщении.

  • Противовоздушная оборона в ночь на 16 мая сбила 6 "кинжалов", 9 "калибров" и 3 баллистические ракеты, которыми россияне атаковали Украину.
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