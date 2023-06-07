В Киеве проверили более 3,5 тыс укрытий: большинство - без свободного доступа

Об этом сообщили в министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Проверено 3,382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева. Абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию укрытий 35% проверенных не пригодны для эксплуатации, а 65% технически пригодны.

"Техническая пригодность укрытий с одной стороны дает нам надежду, что приведение их в порядок дает нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным", - отметил Камышин.