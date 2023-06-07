В Киеве проверили более 3,5 тыс укрытий: большинство - без свободного доступа
В Киеве проверили более 73% общего фонда укрытий Киева. Большинство укрытий остаются без свободного доступа
Об этом сообщили в министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Проверено 3,382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева. Абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию укрытий 35% проверенных не пригодны для эксплуатации, а 65% технически пригодны.
"Техническая пригодность укрытий с одной стороны дает нам надежду, что приведение их в порядок дает нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным", - отметил Камышин.
- В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.
- В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.
- 2 июня объявили подозрение первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику.
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