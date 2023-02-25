В Киеве провели в последний путь комбата "азовцев" Олега Мудрака
Вечером 25 февраля прошла церемония прощания с командиром 1-го батальона полка "Азов" майором Олегом Мудраком
Об этом сообщает "Суспильное".
Прощание с бойцом прошло на одной из баз полка "Азов" в Киеве. На церемонии присутствовали побратимы Олега Мудрака.
"Ему было всего 35 лет и впереди был долгий путь, но, к сожалению, пытки в плену и истощение подорвали его мужественное сердце", - сказал один из побратимов бойца.
Олег Мудрак воевал с 2014 года. После полномасштабного вторжения вместе с побратимами защищал Мариуполь, был на Азовстали. В мае 2022 года попал в российский пленен, пережил теракт в Оленовке.
Вернулся из плена во время обмена 21 сентября 2022 года, был истощен и очень худ.
Тело Олега Мудрака кремируют в Киеве 26 февраля.
- 22 февраля стало известно, что ушел из жизни Олег Мудрак, позывной Сухарь, освобожденный из российского плена 21 сентября 2022 года.
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