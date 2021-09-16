В Киеве провели обыски из-за закупки лифтов, КГГА отреагировала

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"В четверг, 16 сентября, Подольская окружная прокуратура города Киева совместно с ГУ БКОП СБ Украины проводит следственные действия в помещениях коммунального предприятия по строительству жилых домов "Житлоинвестбуд-УКБ" и у поставщика, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст . 191 Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие в период с 2019 по 2021 годы перечислило 9,9 млн грн на счета общества за поставки пассажирских лифтов.

Поставщик в свою очередь перечислил указанные денежные средства на счета других обществ будто на приобретение комплектующих к лифтам. В то же время, как установлено следствием, указанные субъекты хозяйствования не являются производителями данных комплектующих и не совершали их приобретения в отчетный период.

Таким образом, установлено, что финансово-хозяйственные операции по поставке комплектующих к лифтам осуществлялись исключительно с целью обналичивании денежных средств, полученных от коммунального предприятия путем осуществления мнимых сделок с условной продажей товаров.

С целью установления обстоятельств совершения уголовного преступления в служебных помещениях коммунального предприятия и фирмы-поставщика проводятся обыски. В КГГА отреагировали на обыски. "В четверг 16 сентября правоохранители вручили директору КП постановление, в котором были указаны недостоверные данные. В частности, о якобы приобретение комплектующих к лифтам ООО "ММ-Лифт", ООО "М-Монтажлифт", ООО "Лифт Экспресс", ООО "Джерсан". Однако с такими компаниями коммунальное предприятие не осуществляло никаких операций", - говорится в сообщении КГГА. Отмечается, что за счет подрядчиков "Житлоинвестбуд-УКБ", во исполнение договоров комиссии с подрядными компаниями, закупил 4 лифта на объекты строительства в ООО "Карат - Лифткомплект", пояснили в коммунальном предприятии. При этом все лифты были получены и переданы подрядным организациям. Три из них уже установлены на объектах строительства, четвертый готовят к установке. Напомним, правоохранители провели обыски в корпорации "Киевавтодор", в КП "Киевавтодормост" и в 10 районных коммунальных предприятиях по дорожно-эксплуатационных управлений по ремонту и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них. "Следственные действия правоохранительных органов по решению, информация в которой не соответствует действительности, - это продолжение системного давления на городскую власть Киева, отметили в КП" Житлоинвестбуд-УКБ ", - добавили в КГГА.

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