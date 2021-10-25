В Киеве провели 18 обысков по делу о хищении 2 млн грн на ремонте школ

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В понедельник, 25 октября 2021 года, прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со следователями СУ ГУНП в г. Киеве, при оперативном сопровождения УСР в г. Киеве ДВР ЧП Украины в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на реконструкцию учебных заведений Святошинского района города Киева, проводят 18 обысков по месту расположения подрядных предприятий и домашним адресам их руководителей", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что в декабре 2020 года управление образования Святошинской РГА заключило договоры с 8 подрядными организациями по выполнению ремонтных работ в учреждениях образования на территории района.

По завершению работ руководители подрядных предприятий внесли в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Согласно экспертным исследованиям, сумма завышения составляет около 2 млн грн, чем нанесен ущерб столичному бюджету.

По результатам проведенных следственных действий двум директорам подрядных предприятий сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины) и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно (ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины).

Решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся следственные (розыскные) действия.

Напомним, правоохранители провели обыски в Киевзеленстрое по факту хищения около 800 тыс. грн средств территориальной громады Киева.

Также на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" прошли обыски с вручением подозрений руководителю филиала и подрядчику.

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