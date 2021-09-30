В Киеве проведут военный забег 10 октября

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"10 октября в столице состоится благотворительный Украинский военный забег (Military Run UA) к 30-летию Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Участие в пробеге примут 1000 военнослужащих ВСУ и других представителей сектора безопасности и обороны.

Забег предполагает участие в дистанциях 5 и 10 км, а также командные соревнования.

Пробег состоится в Печерском районе со стартом/финишем перед Мариинским дворцом, по адресу: ул. Грушевского, 5-А.

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