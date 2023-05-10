В Киеве проведут фестиваль "Протасов Яр" памяти Романа Ратушного

В мае в Киеве стартует фестиваль "Протасов Яр" памяти погибшего в прошлом году под Изюмом общественного активиста и разведчика 93-й бригады "Холодный Яр" Романа Ратушного.

Фестиваль основан общественной организацией "Защитим Протасов Яр" и громадой Протасова Яра при содействии Международного фонда "Возрождение". Благодаря усилиям Романа Ратушного, являвшегося лидером громады, киевская историческая местность Протасова Яра стала символом сплоченного локального сообщества Киева, способного остановить противоправные посягательства застройщиков на тамошнюю зеленую зону. Роман Ратушный погиб на фронте в июне 2022 года, но основанная им ОО "Защитим Протасов Яр" продолжила свою деятельность и уже после его гибели добилась принятия городскими властями решения о создании ландшафтного заказника на обоих склонах Протасова Яра.

Одновременно громада Протасова Яра продолжила воплощать в жизнь начатые Романом просветительские и культурные инициативы, направленные прежде всего на усиление национального сознания и сплочение местного сообщества. В конце концов представления Романа переросли в большой фестиваль, который будет проходить в Протасовом Яру несколько месяцев под лозунгом "Никогда ничего не бойтесь".

Цель фестиваля – распространение идеи общественного активизма, силы локальных громад, объединений неравнодушных граждан, а также истории о том, как усилия одного человека или малой группы людей, их вера и чувство ответственности за свой дом могут изменить собственный район, город и всю Украину. Мероприятие будет популяризировать правозащитные инициативы, украинскую историю, современное и традиционное искусство и чтить память о Романе Ратушном, дело которого продолжается и после его смерти.



Роман Ратушный. Фото: twitter.com/ratushnyi_r

В координационный совет фестиваля вошли Светлана Поваляева, Юлия Бартле, Артур Харитонов, Мирослава Барчук, Яна Бессмертная, Татьяна Терен, Виктория Амелина, Татьяна Власова, Оксана Игнатова.

“Рома обладал удивительной способностью объединять людей, высвобождать в них и задействовать самые лучшие и конструктивные черты. Его знали не только в Украине, но и в Европе. Знали как символ поколения современных украинцев, поколения Майдана, поколения, возрождающего суть демократических ценностей. Он принадлежал всем, принадлежал Киеву, принадлежал Украине. В своем завещании Рома написал: "Я думаю, что после смерти нет ничего, поэтому я делал все, чтобы мои поступки и действия продлили мою жизнь после смерти". Этот фестиваль – продолжение Роминых поступков, действий и идей", – говорит мама Романа Ратушного, писательница Светлана Поваляева.

“Рома был лучшим среди нас, всегда был первым в любом бою, никогда не отчаивался и никогда не испытывал страха. "Чем больше мы убьем россиян, тем меньше придется убивать нашим детям" - тезис, который Роман просил помнить и распространять", - добавляет глава ОО "Защитим Протасов Яр" волонтер Юлия Бартле.

Фестиваль пройдет с мая по сентябрь 2023 года и будет содержать несколько направлений:

художественное (кинопоказы, концерты, поэтические чтения, лекции, создание мурала);

демократии и права человека (дискуссии, разговоры, лекции, показы и обсуждение документальных фильмов);

историческое (лекции, экскурсии).

Во все фестивальные дни будет действовать также детская программа.

В рамках фестиваля на основной локации – в Протасовом Яру в Киеве, а также в здании Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы ежемесячно будут проходить несколько художественных событий, в рамках которых будут собираться средства в поддержку защитников Украины. Открытие фестиваля – 27 мая.

Участниками фестиваля, в частности, станут Тарас Лютый, Вахтанг Кебуладзе, Владимир Ермоленко, Станислав Асеев, Игорь Козловский, Алим Алиев, Марьяна Садовская, Наталья Ворожбит, София Безверхая, Римма Зюбина, группы “ТЕЛЬНЮК: Сестры”, Капелла "Збитень", "Хорея Козацька”, Grozovska Band, KOZAK SYSTEM и т.д.

Организационные партнеры фестиваля "Протасов Яр" - Украинский ПЕН и Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Информационные партнеры: 5 канал, Еспресо, Общественное радио, LiRoom, The Ukrainians, Общественное Вещание, Радио Культура, Новинка, Цензор.НЕТ.

Фестиваль состоится при содействии Международного фонда "Возрождение".