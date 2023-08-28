В Киеве проведут бесплатные экскурсии, посвященные Независимости Украины

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Всего запланировано 17 бесплатных экскурсий, которые будут проходить со вторника по воскресенье.

Учитывая значительный спрос и ограниченное количество мест во время военного состояния регистрация обязательна, отметили в КГГА. В случае объявления воздушной тревоги участников экскурсии отведут в укрытие.

Расписание

Экскурсия "Сквозь века к Независимости" , во время которой можно будет услышать рассказ о борьбе за украинскую государственность времен Гетманщины, узнать о государственных образованиях Украины, которые основывались столетия назад, а также ознакомиться с историей провозглашения Независимости Украины и борьбы за ее будущее в новейшей истории.

Дата и время: 29 августа, вторник, 15:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/GFZfFMKKr9jTpYcm9 .

Дата и время: 30 августа, среда, 15:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/6MNLHV8bn43CzSdT6 .

Дата и время: 1 сентября, пятница, 16:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/dTSVU44UG6Swr1E6A .

Экскурсия "Киев – столица непокоренных" , где можно будет услышать о том, как украинцы боролись за свою свободу, а также узнать, какой вклад внесли граждане для того, чтобы Киев считали несокрушимой столицей.

Дата и время: 29 августа, вторник, 17:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/yyjLkg4TgiJMh3Km9 .

Дата и время: 30 августа, среда, 17:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/bUU9rhL4MQxD5D5h7 .

Дата и время: 31 августа, четверг, 17:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/Xf8R7cb7X59kuPEz5 .

Дата и время: 2 сентября, суббота, 12:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/NEjz742Ueh9Y1DBA8 .

Дата и время: 3 сентября, воскресенье, 12:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/KdqDQ8Vj1j6pbEhb7 .

Экскурсия "Путь к свободе" , во время которой можно будет познакомиться с историей становления Украины как свободного государства и с личностями, сыгравшими ключевую роль в ее становлении и борьбе за Независимость, а также с местами, которые связывают нас с этими историческими событиями. .

Дата и время: 29 августа, вторник, 18:30.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/DS6WLu9uESZF6wcP9 .

Дата и время: 30 августа, среда, 18:30.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/pmkwLTEhLDrhJ52N7 .

Дата и время: 1 сентября, пятница, 18:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/skoiDLFTKBP6uX1MA .

Дата и время: 3 сентября, воскресенье, 11:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/pc8AciC4WnxyFqq5A .

Экскурсия "Герои Независимости" , на пути которой можно будет узнать о драматических событиях борьбы за Независимость Украины, увидеть места, хранящие память о героях войн и революций, выдающихся деятелях общественно-культурного движения, талантливых ученых и художников, образы которых постоянно стоят на страже нашей национальной самобытности.

Место встречи указано в анкете.

Дата и время: 29 августа, вторник, 17:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/czBSD17p5wzPFJs2A .

Дата и время: 30 августа, среда, 17:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/MsYXjzJo6sXmR9tz5 .

Дата и время: 31 августа, четверг, 17:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/sZVNpYJG6G4yW87F8 .

Дата и время: 2 сентября, суббота, 12:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/PtcBYjqiWbEXc6Mj9 .

Дата и время: 3 сентября, воскресенье, 12:00.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/ogmKoKeepVYZxYu77 .