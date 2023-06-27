В Киеве протестировали автоматизированные системы доступа к укрытиям
В Киеве протестировали автоматизированные системы доступа к укрытиям. Теперь дверь будет открываться сразу после сигнала воздушной тревоги четырьмя способами
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Киев приступил к оснащению сооружений гражданской защиты системами автоматизированного открытия. Первые такие системы уже устанавливают в укрытиях в Дарницком районе столицы", - написал он.
"Учитывая применение врагом баллистических ракет, когда взрывы раздаются через несколько минут после тревоги, важно, чтобы доступ к укрытиям был беспрепятственным и оперативным. И благодаря таким автоматизированным системам укрытия и убежища будут открываться сразу после сигнала воздушной тревоги", - добавил Кличко.
Подобные системы планируют установить около 3000 укрытий и хранилищ в Киеве.
Как уточнила пресс-служба КМВА, система имеет четыре варианта открывания дверей в хранилище:
- автоматический, когда в городе объявляется воздушная тревога;
- дистанционный, через связь с диспетчером;
- с помощью специального "ключа", как от домофона;
- через пин-код, который генерируется в чат-боте "Бомбоубежища Киева".
Все четыре варианта работают независимо друг от друга и обеспечивают беспрепятственный доступ в любых условиях, отметили в пресс-службе. Даже при отключении питания электричества включится резервное питание от аккумулятора. Выход из закрытого хранилища бесконтактный – достаточно поднести руку к сенсорной кнопке.
Ситуация с укрытиями
В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако оно было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты возле закрытого укрытия погибли три человека.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.
12 июня ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию.
23 июня на заседании СНБО было принято решение ужесточить ответственность за ненадлежащее содержание укрытий. 26 июня президент Зеленский своим указом ввел это решение в действие.
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