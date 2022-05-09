В Киеве простились с журналистом и защитником Украины Александром Маховым
В Михайловском соборе столицы сегодня, 9 мая, прошло прощание с журналистом и военнослужащим Вооруженных Сил Украины Александром Маховым
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Провести Александра в последний путь в Михайловском соборе собрались несколько сотен друзей, собратьев и коллег.
Похоронят Александра Махова на Берковецком кладбище.
- Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий Харьковской области 4 мая. Ему было 36 лет.
- Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, проводившем эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной злости России журналист ушел на фронт.
- "Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.
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