В Киеве простились с журналистом и защитником Украины Александром Маховым

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Провести Александра в последний путь в Михайловском соборе собрались несколько сотен друзей, собратьев и коллег.

Похоронят Александра Махова на Берковецком кладбище.

Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий Харьковской области 4 мая. Ему было 36 лет.

Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал события на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Также он был единственным журналистом, находившимся на борту самолета, проводившем эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной злости России журналист ушел на фронт.

"Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.

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