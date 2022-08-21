В Киеве простились с телеведущей и актрисой Русланой Пысанкой и ее мамой
В Спасо-Преображенском соборе Киеве в воскресенье, 21 августа 2022 года, простились с Русланой Писанкой и ее мамой Диной Васильевной
Об этом сообщает телеканал "Еспресо".
С началом полномасштабной войны России против Украины Руслана Пысанка уехала в Германию лечиться. Накануне она сломала ногу. Там у звезды диагностировали рак 4 стадии.
Писанка ушла из жизни 19 июля в Германии. Звезде было 56 лет.
Кремировали Руслану писанку 21 июля. Там также прошла церемония прощания.
После этого мужчина актрисы с ее прахом вернулся в Украину. Мама Писанки умерла во время войны, когда дочь находилась в Германии.
Руслана Писанка известна украинская актриса и телеведущая. Наиболее известна по ролям в фильмах "Москаль-чарівник", "Огнем и мечом" и "Такси для ангела".
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