Об этом сообщает телеканал "Еспресо".

С началом полномасштабной войны России против Украины Руслана Пысанка уехала в Германию лечиться. Накануне она сломала ногу. Там у звезды диагностировали рак 4 стадии.

Писанка ушла из жизни 19 июля в Германии. Звезде было 56 лет.

Кремировали Руслану писанку 21 июля. Там также прошла церемония прощания.

После этого мужчина актрисы с ее прахом вернулся в Украину. Мама Писанки умерла во время войны, когда дочь находилась в Германии.

Руслана Писанка известна украинская актриса и телеведущая. Наиболее известна по ролям в фильмах "Москаль-чарівник", "Огнем и мечом" и "Такси для ангела".