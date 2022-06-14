В Киеве простились с погибшим на Донбассе журналистом и офицером Алексеем Чубашевым

Об этом сообщает Общественное.

Как передает Общественное, на прощание с украинским воином пришли супруга, побратимы и друзья Алексея. Кроме того, присутствовали волонтеры и журналисты.

Во время церемонии прощания показывали фильм с кадрами жизни Алексея. На видео он с семьей, друзьями и на фронте.

Алексей Чубашев был автором программы "Рекрут UA", бывший руководитель "Армия FM" и Военного телевидения Украины.

24 февраля 2022 вернулся служить в ВСУ. Погиб на фронте 10 июня в возрасте 30 лет.

У него осталась жена, маленькая дочь и родившийся в марте этого года сын.