В Киеве простились с лейтенантом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Денисом Антиповым

Об этом сообщает Еспресо.

Украинский защитник был активным участником языкового Майдана и Революции Достоинства, работал ассистентом кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института филологии КНУ (корейский язык), основатель ветеранского бизнеса UA.GIFTS .

Денис Антипов родился в 1989 году в Ивано-Франковске, но еще ребенком вместе с родителями переехал в Киев. В феврале 2015 г. пошел добровольцем в 5-ю батальонно-тактическую группу 81-й отдельной аэромобильной бригады. Вернулся с фронта в 2016 году, а с началом полномасштабного вторжения России вернулся на фронт.

9 марта он получил многочисленные травмы во время артиллерийских обстрелов возле города Изюм Харьковской области. После лечения в госпитале Денис вернулся на передовую. 11 мая в результате вражеского обстрела танками и артиллерией противника на Харьковщине украинский герой получил ранения, несовместимые с жизнью.

Похоронят Дениса Антипова 19 мая в селе Хотимир Ивано-Франковской области.

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