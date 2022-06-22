В Киеве простились с командиром "Карпатской Сечи" Олегом Куциным
На Майдане Незалежности в Киеве 22 июня простились с командиром "Карпатской Сечи" Олегом Куциным, погибшим на фронте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отдать последнее уважение Олегу Куцину пришли собратья, а также небезразличные украинцы.
- 19 июня Олег Куцин погиб во время боевых действий в Изюмском направлении.
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